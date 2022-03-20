"Лиси" перемогли з рахунком 2:1.
Лестер – Брентфорд, Getty Images
20 марта 2022, 18:14
В матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер переграв на своєму полі Брентфорд з рахунком 2:1.
Голами у складі господарів у першому таймі відзначились Тімоті Кастань і Джеймс Медісон. Єдиний гол у складі "бджіл" на 85-й хвилині забив Йоан Вісса.
Лестер – Брентфорд 2:1
Голи: Кастань, 20, Медісон – Вісса, 85.
Лестер: Шмейхель, Джастін, Амарті, Сеюнджю, Кастань (Еванс, 64), Менді, Тілеманс, Медісон, Барнс, Дьюзбері-Голл (Сумаре, 79), Іхеаначо (Дака, 86).
Брентфорд: Райя, Айєр (Роерслев, 66), Янссон, Піннок, Генрі (Фосу, 74), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 56), Мбемо, Тоуні, Вісса.
Попередження: Дьюзбері-Голл (76), Піннок (83), Нергор (90).