Англия

Закінчився матч чемпіонату Англії.

У поєдинку 30 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенхем вдома переграв Вест Гем (3:1).

На дев'ятій хвилині "шпори" вийшли уперед. Курт Зума невдало зреагував на простріл та зрізав м'яч у власні ворота.

На 24 хвилині Тоттенхем забив другий м'яч. Гаррі Кейн відпасував на Сон Хин Міна, а той переграв Фабіансі — 2:0.

Вест Гем відіграв один м'яч на 35 хвилині зусиллями Бенрахма. Вінгер головою після подачі від Доусона вколотив м'яч у ворота.

Але у другому таймі господарі забили третій гол. Сон зумів оформити дубль.

Тоттенхем - Вест Гем 3:1

Голи: Зума (АГ), 9, Сон, 24, 88 — Бенрахма, 35

Тоттенхем: Льоріс, Доерті, Дайер, Девіс, Ромеро, Регілон, Сон Хин Мін, Хейбьєрг, Бентанкур, Кулусевскі, Кейн.

Вест Гем: Фабіанскі, Джонсон, Доусон, Крессуелл, Зума, Масуаку (Форнальс, 56), Лансіни, Соучек, Райс, Антоніо (Ярмоленко, 56), Бенрахма.

Попередження: Доусон.