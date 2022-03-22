Англия

Керманич "червоних" прокоментував наступного суперника в Кубку Англії.

Нещодавно Ліверпуль переміг Ноттінгем Форест у чвертьфіналі Кубку Англії (1:0), за рахунок чого опинився перед фактом необхідності проводити чергову зустріч проти Манчестер Сіті в поточному сезоні, проте вже за крок до вирішального поєдинку в битві за трофей.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп розповів про свої враження від подібної важкої турнірної сітки для його команди.

"Після перерви на матчі збірних, ми маємо за графіком ігри проти Уотфорда, Бенфіки, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Евертону.

Кожна з цих ігор, із нашої точки зору, надзвичайно важлива, проте до кожної з них у нас буде індивідуальний сценарій та підхід.

Ще до матчу проти Ноттінгема ми розуміли, що наш можливий майбутній суперник — Манчестер Сіті, проте жодним чином не вплинуло на наше бажання вийти як до півфіналу, так і до фіналу змагань. Тепер, гра дійсно починається.

Чим далі ви просуваєтесь турнірною сіткою, тим вища вірогідність того, що ваша зустріч проти Сіті відбудеться в будь-який наступний момент. Власне, я також уважаю, що Ліверпуль для жодної з команд не є тим суперником, якого вони б хотіли отримати під час жеребкування.

Це буде важка зустріч для нас, проте тільки в наших силах зробити так, щоб вона стала важкою і для Сіті. У той самий час, ще раз наголошую, що до кубкової гри в нас попереду ще багато матчів", — заявив німецький спеціаліст.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Ліверпуль у Кубку Англії відбудеться 16 квітня на Уемблі.