Англия

Уряд Великобританії вирішив трохи пом’якшити санкційний тиск на клуб.

Черговий виток агресії проти України спричинив нечуваний раніше тиск на державу-окупанта, через що по всьому світові почали страждати від уведених санкцій представники її бізнесу, щільно пов’язаного з урядом.

Зокрема, мільярдер Роман Абрамовіч потрапив під тиск збоку урядів Великобританії та США, через що в підсумку постраждав один із його найбільших активів — лондонський Челсі.

Позиція очільників країни стосовно "пенсіонерів" була наджорсткою, через що операційна діяльність клубу досягла мінімального рівня, необхідного для підтримання існування.

Фактично, за таких умов ні про який майбутній розвиток проєкту вже не було й мови, тому трохи згодом уряд вирішив усе ж таки проявити гнучкість у санкційному підході.

Були внесені відповідні коригування в тимчасову ліцензію, яка примусово була видана Челсі, і тепер уболівальники клубу усе ж зможуть мати можливість придбати квитки на певні матчі за участі "синіх".

Однак, можливий дохід із їх продажу не потрапить на рахунки Челсі — усі кошти будуть перераховані благодійним фондам, які співпрацюють між собою заради допомоги біженцям із України.

Під забороною для продажу квитків залишаються домашні матчі клубу в англійський Прем’єр-лізі, проте на гостьові ігри національної першості, матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Кубку Англії та жіночих міжнародних турнірів доступ буде відкрито всім охочім.

Окрім того, материнська компанія Челсі, Fordstam Limited, матиме змогу влити до 30 мільйонів фунтів стерлінгів у клуб задля того, щоб полегшити проблеми з грошовими потоками та ліквідністю.