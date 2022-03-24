Англия

Юний вінгер не зіграє у товариському матчі проти Швейцарії.

Національна збірна Англія продовжує зазнавати кадрових втрат напередодні товариського поєдинку проти Швейцарії, який відбудеться цієї суботи (26 березня).

Спершу головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт втратив викликані в розташування команди Трента Александера-Арнольда, Ріса Джеймса, Теммі Абрахама і Аарона Ремсдейла, а тепер стало відомо про від'їзд зі збірної Англії вінгера Арсенала Букайо Сака.

Як повідомляє Sky Sports, у 20-річного англійця виявили позитивний тест на коронавірус, тому він не зможе зіграти проти Швейцарії у ці вихідні.

Шукати і викликати в терміновому порядку заміну для Сака тренерський штаб збірної Англії не буде, тому до чемпіонату світу команда "трьох левів" продовжить готуватися у складі 24 осіб.

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