Юний вінгер не зіграє у товариському матчі проти Швейцарії.
Букайо Сака, Getty Images
24 марта 2022, 20:57
Національна збірна Англія продовжує зазнавати кадрових втрат напередодні товариського поєдинку проти Швейцарії, який відбудеться цієї суботи (26 березня).
Спершу головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт втратив викликані в розташування команди Трента Александера-Арнольда, Ріса Джеймса, Теммі Абрахама і Аарона Ремсдейла, а тепер стало відомо про від'їзд зі збірної Англії вінгера Арсенала Букайо Сака.
Як повідомляє Sky Sports, у 20-річного англійця виявили позитивний тест на коронавірус, тому він не зможе зіграти проти Швейцарії у ці вихідні.
Шукати і викликати в терміновому порядку заміну для Сака тренерський штаб збірної Англії не буде, тому до чемпіонату світу команда "трьох левів" продовжить готуватися у складі 24 осіб.
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