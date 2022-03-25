Англия

Аргентинець згадав свій легендарний гол у ворота КПР, який приніс Манчестер Сіті чемпіонство у останньому турі сезону-2011/12.

Колишній нападник збірної Аргентини та Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який у грудні 2021 року був змушений завершити кар'єру у 33 роки через проблеми зі здоров'ям, під час одного зі своїх стримів заявив, що всі журналісти та експерти в Англії є вболівальниками Манчестер Юнайтед.

Сказав аргентинський форвард у той момент, коли дивився під час стриму свій легендарний гол в останньому турі у ворота КПР, який буквально в останні миті до закінчення сезону зробив Манчестер Сіті чемпіоном Англії-2011/22, залишивши Манчестер Юнайтед задовольнятися "сріблом".

"Люди, ви не знаєте, як в Англії. В Англії всі, всі журналісти, всі телеканали, всі – вболівальники Манчестер Юнайтед. Усі", — цитує слова Агуеро Daily Mail.

Той самий гол Агуеро:

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