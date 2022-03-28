Англия

Football.ua розповість, хто з клубів Чемпіоншипу веде боротьбу за промоушен в Прем'єр-лігу.

Чемпіоншип серед вболівальників та експертів останнім часом має реноме однієї з найкращих та найрезультативніших ліг Європи. Планується що сезон-2021/22 завершиться наприкінці травня і вже більш-менш зрозуміло, хто з клубів веде запеклу боротьбу за вихід в АПЛ.

Система промоушена в англійському футболі дозволяє трьом командам з Чемпіоншипу вийти до Прем'єр-ліги. Із АПЛ три останніх клуби навпаки опускаються до рівня Чемпіоншипу.

Дві найкращі команди турніру автоматично кваліфікуються на підвищення, що робить ці місця одними з найприбутковіших у всьому футболі. Третя команда, яка гідна підвищення, визначається в плей-офф, у якому беруть участь команди, які фінішують з третього по шосте місце. Переможець цього турніру плей-офф прямує до Прем'єр-ліги.

Хто є фаворитом автоматичного підвищення в класі в цьому сезоні?

Є лише дві команди, які автоматично підвищяться у сезоні-21/22, а букмекери віддають перевагу Фулгему як безперечному фавориту на перемогу.

Однак є одразу два претенденти, які хочуть зайняти другу позицію в кінці сезону. Борнмут і Лутон Таун — учасники шаленої гонитви за "золотим" місцем у Прем'єр-лізі.

Фулгем

Ні для кого не секрет, що Фулгем є загальним фаворитом не лише автоматичного підвищення, але й перемоги в чемпіонаті.

На момент написання цього матеріалу, команда займає перше місце в турнірній таблиці з вражаючою різницею м’ячів — понад 50. Фулгем чудово розпочав сезон на початку, здобувши перемогу над Гаддерсфілдом із рахунком 5-1 у своїй першій грі.

Останнім часом Фулгем не втрачає чудову форму, здобувши чотири перемоги в останніх шести іграх.

Борнмут

"Вишні" на вісім очок нижче другого місця. Але клуб випереджає Лутон на шість балів. Тому не дивно, що у букмекерів саме ця команда є фаворитом на друге місце в підсумковій таблиці.

Команда перебуває в хорошій формі, програвши лише одну з останніх дев'яти зустрічей (поєдинок проти Престона), але, за великим рахунком, вони були сильніше за усіх конкурентів, окрім власне Лутона.

Загалом, це був хороший сезон для Борнмута Скотта Паркера. Якщо ви цікавитесь Чемпіоншипом, то це — одна з найцікавіших команд для перегляду.

Лутон Таун

Дуже несподівано спостерігати за чудовою грою Лутона, який на початку сезону не був претендентом навіть на топ-6. Але саме там вони опинилися і, потрібно сказати, цілком заслужено.

48-річний Натан Джонс зумів поставити Лутону привабливий футбол і довести своїм футболістам, що вони готові виборювати путівку за потрапляння до АПЛ.

Загалом, у Лутона дуже крута статистика як для команди, яка не має у складі зірок футболу — 18 перемог, 9 нічиїх та 11 поразок у 38 турах.

Загалом чотири команди вийдуть у плей-офф, що дасть шанс вибороти місце в Прем'єр-лізі.

Чемпіоншип цього року напружений, і хоча три-чотири найкращі команди можуть бути близько один до одного, двері для п’ятої та шостої все ще відкриті. Абсолютно все може статися в лізі.

Гаддерсфілд

Здавалося, підопічним Карлоса Корберана судилося стати третіми, оскільки клуб не програв у 17 матчах із початку грудня по березень.

Утім, дві поразки на у останніх зустрічах трохи збили вітру з вітрил, але вони залишаються на четвертому місці, що залишає їм непогані шанси.

Шеффілд Юнайтед

Головний невдаха минулого сезону АПЛ Шеффілд Юнайтед також веде боротьбу за підвищення в класі.

Незважаючи на лише один сезон на найвищому рівні, Шеффілд Юнайтед довів, що у них є все необхідне, аби пройти весь шлях до плей-офф.

Під керівництвом Пола Хекінгботтома "блейдс" перебувають у гідній формі, зазнавши лише три поразки з листопада.

Міддлсбро

Трохи нижче за межами плей-офф знаходиться Міддлсбро, але у них є дві гри в запасі з Блекберном, який посідає шосте місце, завдяки тому, брали участь в Кубку Англії, вибивши Манчестер Юнайтед і Тоттенгем із змагань.

На жаль, команда, якою керує Кріс Вайлдер, перебуває у досить посередній формі, маючи лише п'ять перемог в останніх 11 зустрічах. Вони були зафіксовані у іграх проти Бірмінгема, Лутона, Вест Бромвіча, Дербі та Ковентрі.

Джерело: Sqawka.