Англия

Футболіст втретє став найкращим в стані манкуніанців.

Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду визнан найкращим гравцем "червоних дияволів" у березні.

Футболіст у голосуванні обійшов таких одноклубників як Джейдон Санчо та Фред.

Зазначимо, що Роналду визнавався найкращим гравцем місяця в МЮ у вересні та жовтні.

У цьому сезоні на рахунку португальця 33 матчі та 18 забитих м'ячів у футболці Манчестер Юнайтед. Також Роналду віддав три результативні передачі.