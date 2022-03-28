Англия

Нідерландець побажав допомогти українським біженцям.

Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів про допомогу від одноклубника Донні ван де Беека та інших у клубі.

"Кожна людина підходила і питала, як сім'я, друзі. На другий день підійшов головний тренер і сказав: "Я читаю це все, якщо тобі потрібен відпочинок, то можеш не приїжджати на базу. Ти маєш вільне відвідування Якщо тобі потрібен час, бери час. Я розумію все".

Вдячний клубу за те, що він підтримує з усіх боків. Адміністратор, який відповідає за екіпірування, сказав: "Знаю, яка у вас ситуація, розумію, як тобі складно. Приїдь до нас на вечерю, поспілкуємось". Багато випадків.

Доні ван де Бек, гравець світового рівня, до мене підходить і каже: "Ми з батьком хочемо для людей зняти будинок, чи то в Голландії, чи то в Польщі для людей. З митниці заберемо, поселимо, сплатимо". Я був у приємному шоці. Не знаю, як дякувати цим людям", — сказав ван де Беек в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.