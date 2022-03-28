Клуб зустрівся з тренером та обговорив можливу співпрацю.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
28 марта 2022, 18:24
Манчестер Юнайтед розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Маурісіо Почеттіно.
Як повідомляє Get French Football News, керівники МЮ зустрілися з тренером і обговорили майбутню співпрацю.
Влітку англійський клуб призначить нового тренера, адже Ральф Рангнік перейде на якусь з керівних посад.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також обговорив можливе призначення з тренером Аякса Еріком Тен Хагом.
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