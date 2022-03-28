Англия

Клуб зустрівся з тренером та обговорив можливу співпрацю.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Маурісіо Почеттіно.

Як повідомляє Get French Football News, керівники МЮ зустрілися з тренером і обговорили майбутню співпрацю.

Влітку англійський клуб призначить нового тренера, адже Ральф Рангнік перейде на якусь з керівних посад.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також обговорив можливе призначення з тренером Аякса Еріком Тен Хагом.

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