Англия

Футболіст отримує задоволення від гри.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розповів, що поки не планує завершувати кар'єру.

"Я отримую задоволення від футболу і, як і раніше, почуваюся корисним для Манчестер Юнайтед та збірної Португалії.

Я ухвалю рішення, коли захочу цього. Якщо я захочу продовжувати грати, я залишуся, якщо не відчуватиму бажання, грати більше не буду", — цитує Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що футболіст на професійному рівні виступає з 2002 року. У його кар'єрі були Спортінг, двічі Манчестер Юнайтед, мадридський Реал та Ювентус.

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