Футболіст отримує задоволення від гри.
Кріштіану Роналду, Getty Images
28 марта 2022, 21:22
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розповів, що поки не планує завершувати кар'єру.
"Я отримую задоволення від футболу і, як і раніше, почуваюся корисним для Манчестер Юнайтед та збірної Португалії.
Я ухвалю рішення, коли захочу цього. Якщо я захочу продовжувати грати, я залишуся, якщо не відчуватиму бажання, грати більше не буду", — цитує Фабриціо Романо.
Нагадаємо, що футболіст на професійному рівні виступає з 2002 року. У його кар'єрі були Спортінг, двічі Манчестер Юнайтед, мадридський Реал та Ювентус.
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