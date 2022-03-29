Англия

Пропонуємо переглянути найліпші постріли від гравців із англійської першості.

Березень 2022 року для англійської Прем’єр-ліги виявився доволі насиченим на спортивні події, бо команди встигали як проводити матчі за календарем, так і вимушені були надолужувати пропущені з різноманітних причин матчі минулих турів.

Що характерно, у жодній зустрічі за цей період не траплялось такого випадку, коли обом сторонам не вдавалося б уразити бодай чиїсь ворота.

Зрештою, це створило багато матеріалу для організаторів змагань, які запропонували нам переглянути найкращі забиті м’ячі за останній місяць.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна також переглянути захоплююче відео з урятуванням воріт із німецької Бундесліги.