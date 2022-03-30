Англия

Футболіст Евертону висловився щодо підтримки України в світі.

Захисник Евертону та збірної Англії Віталій Миколенко розповів про підтримку України в світіна тлі чергового нападу РФ на нашу державу.

Футболіст вражений людьми зі всього світу та не зміг підібрати слів для вдяки.

"Чесно, я шокований підтримкою. Я не знаю, як їм вдячити всі. Ван де Бек, навіть наш фізіотерапевт запропонував мені заселити у себе вдома сім'ї з України.

Усі мене питали, як там мої друзі, моя сім'я. Головний тренер підійшов та запропонував відпустку. Я вдячний клубу за підтримку. Адміністратор запопронував мені висловитись. Я всім вдячний", — розповів Миколенко клубній прес-службі.

Відзначимо, що раніше Донні Ван де Бек запропонував зняти будинок для біженців з України.