Англия

У найближчому майбутньому португальський хавбек продовжить контракт із "червоними дияволами" на покращених умовах.

Атакуючий півзахисник Бруну Фернандеш вирішив пов'язати своє майбутнє із Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо.

За інформацією джерела, сторони погодили всі умови нового контракту, який буде розрахований до літа 2027 року.

Стверджується, що зарплата Фернандеша значно збільшиться, і він увійде до трійки найоплачуваніших футболістів манкуніанців.

Нині топ-3 за розміром зарплати в МЮ виглядає так: Кріштіану Роналду (480 тисяч фунтів на тиждень), Давид Де Хеа (350 тисяч фунтів), Поль Погба (290 тисяч фунтів).

За даними різних ЗМІ, нинішній оклад Бруну Фернандеша у Манчестер Юнайтед становить 100 тисяч фунтів на тиждень. Цього сезону 27-річний португалець провів 37 матчів, забив 9 голів і віддав 14 асистів у всіх турнірах.