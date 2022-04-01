Брат українського футболіста захищає Україну від російських окупантів та терористів.
Андрій Кравчук та Олександр Зінченко, Манчестер Сіті
01 апреля 2022, 08:56
Після того, як Україна зазнала червового акту агресії зі сторони військ РФ наприкінці лютого цього року, український півзахисник Андрій Кравчук вирішив розірвати контракт із московським Торпедо.
23-річний українець нині підтримує форму у розташуванні молодіжної команди Манчестер Сіті, що стало можливим завдяки сприянню лідера збірної України та гравця "городян" Олександра Зінченка, з яким Кравчук на молодіжному рівні грав за донецький Шахтар.
"Мені було дуже незручно... Я грав у країні, яка напала на мою Батьківщину. Єдиним рішенням було покинути клуб. Люди в Україні мене не зрозуміють, якби я продовжував там грати", — каже Андрій.
Сім'я Кравчука залишається в Києві, де його брат Алекс воює у Збройних силах України.
"Я щодня кажу йому, як пишаюся ним за те, що він захищає не лише нашу Батьківщину, а й всю країну, український народ. Він залишається і бореться".
"Я дуже хвилююся. Я перебуваю у групах та чатах у месенджері та завжди отримую повідомлення з попередженнями про бомбардування. Щоразу, коли надходять ці сповіщення, я так хвилююся. У такі моменти думаєш лише про те, що твоя сім'я може загинути".
Кравчук сказав, що "дуже вдячний" Манчестер Сіті за те, що йому дозволили тренуватися в клубі, і своєму співвітчизнику Зінченку за допомогу.
"Останні кілька тижнів і місяців були такими важкими, але повернення на поле для мене означає так багато", – цитує слова Андрія Кравчука BBC Sport.