Англия

Брат українського футболіста захищає Україну від російських окупантів та терористів.

Після того, як Україна зазнала червового акту агресії зі сторони військ РФ наприкінці лютого цього року, український півзахисник Андрій Кравчук вирішив розірвати контракт із московським Торпедо.

23-річний українець нині підтримує форму у розташуванні молодіжної команди Манчестер Сіті, що стало можливим завдяки сприянню лідера збірної України та гравця "городян" Олександра Зінченка, з яким Кравчук на молодіжному рівні грав за донецький Шахтар.

"Мені було дуже незручно... Я грав у країні, яка напала на мою Батьківщину. Єдиним рішенням було покинути клуб. Люди в Україні мене не зрозуміють, якби я продовжував там грати", — каже Андрій.

Сім'я Кравчука залишається в Києві, де його брат Алекс воює у Збройних силах України.

"Я щодня кажу йому, як пишаюся ним за те, що він захищає не лише нашу Батьківщину, а й всю країну, український народ. Він залишається і бореться".

"Я дуже хвилююся. Я перебуваю у групах та чатах у месенджері та завжди отримую повідомлення з попередженнями про бомбардування. Щоразу, коли надходять ці сповіщення, я так хвилююся. У такі моменти думаєш лише про те, що твоя сім'я може загинути".

Кравчук сказав, що "дуже вдячний" Манчестер Сіті за те, що йому дозволили тренуватися в клубі, і своєму співвітчизнику Зінченку за допомогу.

"Останні кілька тижнів і місяців були такими важкими, але повернення на поле для мене означає так багато", – цитує слова Андрія Кравчука BBC Sport.