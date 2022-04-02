Англия

Голи Діогу Жоти та Фабіньо принесли до активу мерсисайдців три набрані очки.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав Вотфорд на Енфілді.

Переможця цього протистояння визначив гол Діогу Жоти, який припав на 22 хвилину першого тайму. Португалець відгукнувся на навісну передачу Джо Гомеса і вколотив м'яч у сітку воріт Бена Фостера ударом головою.

Але на цьому не все. На 89-й хвилині Фабіньо закріпив перевагу Ліверпуля завдяки успішному реалізованому пенальті.

Таким чином, Вотфорд продовжує йти в зоні вильоту, тоді як Ліверпуль як мінімум тимчасово випередив Манчестер Сіті і очолив таблицю, але "городяни" ще мають у запасі матч із Бернлі, який відбудеться сьогодні.

Ліверпуль — Вотфорд 2:0

Гол: Жота, 22, Фабіньо, 89 (пен.)

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Фабіньо 61), Хендерсон, Тіаго (Мілнер 89) — Салах (Мане 69), Фірміно, Жота

Вотфорд: Фостер — Камара, Самір, Кабаселе, Феменія — Куцка, Луза (Кінг 78), Сіссоко — Кучо (Клеверлі 78), Педро (Денніс 78), Сарр

Попередження: Гомес — Кучо