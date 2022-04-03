До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті, getty images
03 апреля 2022, 00:50
У заключному суботньому матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Лестер Сіті.
"Лиси" відкрили рахунок зусиллями Келечі Іхеаначо, на що "червоні дияволи" відповіли голом Фреда буквально за кілька хвилин.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті 1:1
Голи: Фред, 66 — Іхеаначо, 63
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Шоу (Теллес 46) — Мактоміней (Рашфорд 55), Фред — Еланга, Погба (Матич 75), Санчо — Фернандеш
Лестер: Шмейхель — Кастань, Еванс (Амарті 64), Фофана, Джастін — Менді (Чоудурі 90+1), Тілеманс — Барнс, Дьюсбері-Холл, Маддісон — Іхеаначо (Дака 90+1)
Попередження: Шоу, Мактоміней — Фофана, Тілеманс