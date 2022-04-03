Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та Евертон.

У черговому "українському дербі" в англійській Прем'єр-ліги лондонський Вест Гем прийматиме Евертон у рамках 31-го туру.

Девід Моєс, після поразки від Тоттенгема в дербі (1:3), вирішив використати з перших хвилин Фредерікса на правому фланзі захисту, над яким звично розташується Боуен, тоді як Андрій Ярмоленко залишиться у запасі. Також звернемо увагу на появу Форнальса з перших хвилин на протилежному боці поля.

Франк Лампард, після розгрому від Крістал Пелас (0:4), вирішив дати місце на полі з перших хвилин Віталію Миколенку, а на протилежному боці захисту з'явився Кенні. Калверт-Льюїн очолить атаку, тоді як Рішарлісон буде діяти із глибини. Окрім того, ван де Беек посилить центральну вісь.

Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Бенрахма, Форнальс — Антоніо.

Запасні: Ареола, Цоуфал, Діоп, Масуаку, Алісе, Влашич, Нобл, Крал, Ярмоленко.



Евертон: Пікфорд — Кенні, Годфрі, Кін, Миколенко — Дукуре, ван де Беек — Івоби, Рішарлісон, Грей — Калверт-Льюїн.

Запасні: Бегович, Голгейт, Брантвейт, Ель Газі, Аллі, Прайс, Доббін, Гордон, Рондон.



Гра Вест Гем — Евертон почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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