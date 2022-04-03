Англия

Закінчився матч Прем'єр-ліги.

В рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем зумів здобути вольову, але впевнену перемогу над Ньюкаслом (4:1).

У першому таймі команди обмінялися забитими голами. Рахунок відкрив Шер на 39 хвилині, але вже за чотири хвилини зрівняв його Девіс.

У другому таймі була повна домінація Тоттенгему. Команда Конте зуміла забити чотири голи, авторами яких стали Доерті, Сон, Емерсон та Бергвейн.

Тоттенгем — Ньюкасл 5:1

Голи: Девіс, 43, Доерті, 48, Сон, 54, Емерсон, 63, Бергвейн, 83 — Шер, 39

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс, Емерсон (Бергвейн, 81), Доерті — Бентанкур (Уінкс, 75), Хейбьєрг, Кулусевскі (Моура, 75), Сон — Кейн.

Ньюкасл: Дубравка — Таргетт, Берн, Шер, Манкільо (Гімараеш, 59) — Жоелінгтон (Мерфі, 59), Шелві, Уіллок, Сен-Максімен, Фрейзер — Вуд (Ласкеллс, 70).

Попередження: Кейн, Бентанкур, Сен-Максімен, Жоелінгтон, Берн