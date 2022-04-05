Англия

"Червоні дияволи" хочуть зберегти англійця у своїй команді до літа 2026 року.

Лівий захисник Люк Шоу найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 26-річний англієць веде з "червоними дияволами" переговори про продовження чинного контракту.

За інформацією джерела, манкуніанці сподіваються зберегти Шоу у своїй команді до літа 2026 року.

Цього сезону Люк Шоу провів за МЮ 27 поєдинків, у яких віддав 5 асистів. Нинішня угода англійського фулбека з клубом розрахована до літа 2023 року.