Англия

Проти Манчестер Сіті на його полі захищалися одразу всі польові гравці.

Напередодні в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко вирішив зіграти проти англійського Манчестер Сіті на його полі з акцентом на глибокий захист, проте все одно поступився "городянам" із мінімальним рахунком (0:1).

Манчестер Сіті — Атлетіко 1:0 Відео голу та огляд матчу

Побічним результатом тактичного вибору головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне стала надто мала активність його команди попереду, проте навіть для фірмового стилю мадридського клубу побачене на Етіхад Стедіум було за межами сприйняття вболівальниками.

0 — саме із таким показником за кількістю ударів по воротам гості закінчили гру, у той час як суперники спробували пробити 15 разів, тоді як лише два їхніх постріли виявилися влучними.

Як запевняє статистичний портал Opta, для Атлетіко цей результат був унікальним — ніколи раніше під керівництвом Сімеоне бодай один раз за гру не пробивала б по чужим воротам.

Нагадаємо, що матч-відповідь між цими командами відбудеться 13 квітня.