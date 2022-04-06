У перенесеному поєдинку 19 туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі прийме на своєму полі Евертон.

Тренерський штаб Френка Лампарда визначився зі стартовим складом своєї команди на це протистояння.

Так, із перших хвилин зустрічі зіграє український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

Стартовий склад Бернлі:

Стартовий склад Евертона:

Нагадаємо, матч Бернлі – Евертон відбудеться сьогодні, 6 квітня, о 21:30.