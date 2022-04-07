Англия

19-річний португалець продовжить кар'єру на Енфілді.

Атакуючий півзахисник Фулгема Фабіо Карвальо з нового сезону виступатиме за Ліверпуль. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, мерсисайдці оформили трансфер 19-річного португальця.

Перехід Карвальо коштуватиме Ліверпулю 5 мільйонів євро плюс 2,7 мільйона євро "червоні" можуть виплатити Фулгему у якості бонусів.

Зазначимо, що португальський плеймейкер міг перебратися на Енфілд ще у зимове трансферне вікно, проте Ліверпуль не встиг оформити його підписання до дедлайну.

У поточному сезоні Чемпіоншипу Фабіо Карвальо провів 29 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 7 асистів.