Англия

Football.ua представляє анонс матчу 32-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

Евертон — Манчестер Юнайтед

Субота, 9 квітня, 14:30. Гудісон Парк, Ліверпуль. Головний арбітр — Джонатан Мосс. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

У черговому турі АПЛ на любителів англійського футболу чекає зустріч двох команд, поточна форма яких навряд чи може приємно вражати останнім часом. Евертон із досить міцного колективу, яким він був на старті сезону, перетворився на явного борця за виживання, причому пов'язано це з багатьма факторами, у тому числі й кадровими.

Багато хто критикує зараз головного тренера "ірисок" Френка Лампарда та його тренерський штаб, і, заради справедливості, все-таки є за що. Незадозвільно пропускати аж три м'ячі від таких надоборонних команд, як Бернлі, особливо якщо вони є твоїми прямими конкурентами у боротьбі за збереження прописки в еліті англійського футболу.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то тут також не все дуже райдужно, хоча, варто визнати, "червоні дияволи" все-таки мають деякі шанси фінішувати в зоні Ліги чемпіонів на тлі нещодавньої розгромної поразки лондонського Арсеналу від Крістас Пелес.

Наразі манкуніанці перебувають в активному пошуку нового головного тренера першої команди, а головною кандидатурою на цю роль, звичайно, багатьма британськими ЗМІ називається Ерік Тег Хаг із амстердамського Аяксу. Але це буде вже наступного сезону, а зараз МЮ мало чим може порадувати своїх фанатів. У минулому матчі з Лестером "червоним дияволам" катастрофічно не вистачило номінального центрфорварда на полі, адже на вістрі атаки як "хибна дев'ятка" грав Бруну Фернандеш. Проти кризового Евертона, ймовірно, той же Кріштіану Роналду таки зможе зіграти.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Ральфа Рангніка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,83, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 4,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,91.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Міна, Девіс, Паттерсон, Ван де Бек, Таунсенд, Андре Гомеш, Сігурссон — Мактоміней, Варан, Шоу, Грінвуд, Кавані

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