Англия

Гравець страждає від однотипних локалізованих травм.

Ганський півзахисник лондонського Арсеналу Томас Партей ще на початку поточного сезону зазнав пошкодження щиколотки, через що був вимушений пропустити майже місяць роботи з командою.

Після цього, 28-річному гравцеві вдавалося уникати суттєвих пошкоджень цієї ділянки, проте судячи з останнього інтерв’ю головного тренера "канонірів" Мікеля Артети робив він це з суттєвими зусиллями, а під час програного матчу проти Крістал Пелас у понеділок (0:3), проблеми зі здоров’ям виконавця повернулися.

"Ситуація не є очевидною. Партей має серйозне пошкодження, тому нам доведеться продовжувати спостерігати за ним. У лазареті він буде знаходитися впродовж кількох тижнів.

Цілком можливо, що ми побачимо його на полі знову в цьому сезоні, однак я б на це не сподівався, бо в нього пошкодження саме там, де була попередня травма. Він одразу відчув знайомий біль", — заявив іспанський фахівець.

Цими вихідними команда Артети зіграє вдома проти Брайтона, у суботу, о 17:00 за київським часом.