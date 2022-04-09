Англия

Закінчились деякі матчі чемпіонату Англії.

В рамках 32 туру англійської Прем'єр-ліги закінчились три поєдинки.

Лондонський Челсі на виїзді знищив Саутгемптон із рахунком 0:6.

У першому таймі гості забили чотири голи. Рахунок відкрив Алонсо, забивали також Маунт, Вернер та Гаверц. У другому таймі Вернер забив свій другий м'яч, Маунт також.

Саутгемптон — Челсі 0:6

Голи: Алонсо, 8, Маунт, 16, 54, Вернер, 21, 49, Гаверц, 31

Лідс на виїзді переграв Уотфорд (3:0).

Рафінья забив у першому таймі на 21 хвилині, а Родріго та Гаррісон — у другому на 73 та 85 хвилинах.

Уотфорд - Лідс 0:3

Голи: Рафінья, 21, Родріго, 73, Гаррісон, 85

Арсенал у Лондоні несподівано поступився Брайтону — 1:2.

Троссард забив перший гол на 28 хвилині гри. У другому таймі Мвепу забив другий м'яч "чайок". Відіграти один м'яч вдалося на 89 хвилині — забив Едегор

Арсенал — Брайтон 1:2

Голи: Едегор, 89 — Троссард, 28, Мвепу, 67