Англия

Слідкуйте за трансляцією поєдинку на Football.ua.

В рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вдома зіграє проти Ліверпуля.

Матч відбудеться на стадіоні Етіхад в Манчестері о 18:30 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу буде в цій новині пізніше.

Коментарі перед матчем

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола:

"Ліверпуль? За той час, що працюю в Манчестер Сіті, ми з ними були в топ-2 останні п'ять років. Це чудовий суперник. Я неодноразово говорив про те, що думаю про команду Клоппа, як нею захоплююся. Юрген – найголовніший суперник у моїй тренерській кар'єрі".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп:

"Гвардіола – найкращий тренер у світі. Я думаю, ми всі погоджуємося з цим твердженням. Не розумію, як хтось може сумніватися у ньому. Думаю, це просто невдача, що Гвардіола ще не вигравав із Сіті Лігу чемпіонів".