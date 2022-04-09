Англия

Команда Антоніо Конте здобула впевнену перемогу на виїзді.

У матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на виїзді з легкістю переграв Астон Віллу (0:4).

Сон Хин Мін вивів гостей уперед на третій хвилині гри. У другому таймі Астон Вілла розсипалась. На 50 забив Кулусевскі, а на 66 та 71 Сон забив двічі.

Астон Вілла — Тоттенгем 0:4

Голи: Сон, 3, 66, 71, Кулусевскі, 50

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конча, Мінгс, Дінь (Янг, 80) — МакГін, Луїс, Ремзі, Коутіньо (Беундія, 70) — Інгс (Бейлі, 70), Уоткінс.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Дайєр, Ромеро, Доерті (Регілон, 21), Емерсон, Хейбьєрг, Бентанкур, Сон (Моура, 78), Кулусевскі (Бергвейн, 84) — Кейн.

Попередження: Інгс, Янг, Хейбьєрг, Емерсон.