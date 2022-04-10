Англия

Англійський колектив працює на перспективу власного розвитку.

16-річний фланговий нападник шотландського Селтіка Бен Доак в поточному сезоні вже встиг дебютувати в найвищому дивізіоні власної країни, зігравши приблизно 25 хвилин у двох зустрічах.

Не дивлячись на це, перспективним юнаком уже зацікавилися відомі клуби, серед яких найбільш близьким йому за духом виявився англійський Ліверпуль.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, вихованець Селтіка отримав пропозицію щодо контракту до літа 2025 року, та поступово готується до переїзду в юнацьку команду "червоних" відповідної вікової категорії.

Зауважимо, що Доак також має досвід гри за юнацьку збірну Шотландії віком до 16 (3 матчі) та 17 років (7 матчів, 4 голи).