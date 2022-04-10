Англия

Завершилися три поєдинки 32 туру чемпіонату Англії.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало протистояння двох лондонських колективів: Брентфорда та Вест Гема.

Незважаючи на те, що "молотобійці" йдуть значно вище за команду Томаса Франка в турнірній таблиці, сьогодні Брентфорд виглядав набагато краще на полі і здобув заслужену перемогу завдяки голам Мбемо та Тоуні.

Щодо Андрія Ярмоленка, то українець у цьому протистоянні участі не брав і залишився на лаві запасних Вест Гема аж до фінального свистка.

Цікаво, що за весь матч Вест Гем завдав всього один удар у площину воріт Брентфорда, та й той у першому таймі.

Брентфорд — Вест Гем 2:0

Голи: Мбемо, 48, Тоуні, 64

У паралельному протистоянні Лестер обіграв Крістал Пелес із рахунком 2:1.

За "лис" у першому таймі відзначилися Лукман та Дьюсбері-Холл, чого виявилося достатньо підопічним Брендана Роджерса для перемоги.

Гол Вілфріда Заа на добиванні після невдало виконаного пенальті у другому таймі на підсумковий результат ніяк не вплинув.

Лестер — Крістал Пелес 2:1

Голи: Лукман, 39, Дьюсбері-Холл, 45 — Заа, 65

Також у 32 турі АПЛ ми бачили битву аутсайдерів і борців за виживання, оскільки Норвіч Сіті приймав на своєму полі Бернлі.

Господарі виявилися сильнішими у цьому протистоянні і здобули важливу перемогу над прямим конкурентом з рахунком 2:0.

Норвіч - Бернли 2:0

Голи: Ле Мелу, 9, Пуккі, 86