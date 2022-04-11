Англия

Вулвергемптон вимагатиме від 50 до 60 мільйонів фунтів за свого ключового центрального хавбека.

Центральний півзахисник Вулвергемптона Рубен Невеш в літнє трансферне вікно може перебратися до лондонського Арсенала. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "каноніри" визначили 25-річного португальця як одну з головних своїх трансферних цілей на майбутнє міжсезоння.

Стверджується, що трансфер Невеша коштуватиме потенційному покупцеві від 50 до 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно така сума має влаштувати керівництво "вовків", шоб вони погодилися відпустити свого ключового гравця центра поля.

У поточному сезоні АПЛ Рубен Невеш провів за Вулвергемптон 28 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що через можливий перехід Невеша, яким також цікавиться каталонська Барселона, Вулвергемптон почав шукати йому потенційну заміну і звернув увагу на двох гравців лісабонського Спортингу: Матеуша Нуньєша та Жоау Палінью.