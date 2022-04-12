Англия

Українець має можливість заграти в АПЛ.

Вінгер донецького Шахтаря та молодіжної збірної України Михайло Мудрик найближчим часом перейде в англійський Брентфорд. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, футболіст 12 квітня має прибути до Англії та почати тренуватися з новим клубом.

Відомо, що керівництво Брентфорта та боси Шахтаря досягли домовленості про сумму трансферу 21-річного футболіста.

Але у цьому сезоні він зіграти не зможе. Справа в тому, що англійська асоціація футболу увійшла до списку тих, хто забороняє реєструвати футболістів з УПЛ поза трансферним вікном.

На рахунку Мудрика у цьому сезоні 19 матчів за "гірників" в усіх змаганнях, два голи та шість асистів.