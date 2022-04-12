Українець має можливість заграти в АПЛ.
Михайло Мудрик, Getty Images
12 апреля 2022, 07:28
Вінгер донецького Шахтаря та молодіжної збірної України Михайло Мудрик найближчим часом перейде в англійський Брентфорд. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, футболіст 12 квітня має прибути до Англії та почати тренуватися з новим клубом.
Відомо, що керівництво Брентфорта та боси Шахтаря досягли домовленості про сумму трансферу 21-річного футболіста.
Але у цьому сезоні він зіграти не зможе. Справа в тому, що англійська асоціація футболу увійшла до списку тих, хто забороняє реєструвати футболістів з УПЛ поза трансферним вікном.
На рахунку Мудрика у цьому сезоні 19 матчів за "гірників" в усіх змаганнях, два голи та шість асистів.