Англия

Досвідчений лідер "городян" не продовжуватиме контракт, який спливає влітку 2022 року.

Опорний півзахисник Фернандіньо покине Манчестер Сіті наприкінці цього сезону.

36-річний капітан чинного чемпіона Англії оголосив, що не продовжуватиме свій нинішній контракт із клубом, який розрахований до літа цього року. Швидше за все, Фернандіньо повернеться на батьківщину до Бразилії.

"Я хочу грати. Я обов'язково повернуся до Бразилії. Я вирішив це зі своєю сім'єю, це найважливіше для мене", — цитує слова Фернандіньо журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що бразильський хавбек виступає за Манчестер Сіті з літа 2013 року, коли здійснив свій трансфер із донецького Шахтаря. З того моменту Фернандіньо виграв у стані "городян" чотири трофеї АПЛ, шість Кубків англійської ліги, один Кубок Англії та два Суперкубки Англії.

Варто також зазначити, що цього сезону Манчестер Сіті продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів і Кубку Англії, а також лідирує в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на одне очко.