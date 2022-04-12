Англия

Нідерландський фахівець стане новим головним тренером "червоних дияволів" наступного сезону.

Манчестер Юнайтед визначився з кандидатурою на посаду головного тренера першої команди замість нинішнього керманича Ральфа Рангніка, тимчасова угода з яким розрахована до кінця поточного сезону.

Як повідомляє The Athletic, новим головним тренером "червоних дияволів" стане Ерік тен Хаг, який нині очолює амстердамський Аякс.

За інформацією джерела, керівництво Манчестер Юнайтед досягло з 52-річним нідерландським фахівцем усної угоди. Очікується, що він підпише контракт на чотири роки.

Аякс знає про цю ситуацію, але клубам ще потрібно обговорити різні деталі щодо компенсації та закріпити угоду на офіційному рівні.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед не поспішатиме і не перейде до офіційного оформлення угоди з Тен Хагом як мінімум до 17 квітня, коли Аяксу доведеться зіграти з ПСВ у фіналі Кубка Нідерландів.

Тен Хаг є головним тренером Аякса з грудня 2017 року. Він прийшов до амстердамського клубу з другої команди мюнхенської Баварії, де працював разом із нинішнім керманичем Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою.

Під керівництвом Тег Хага Аякс виграв чемпіонський титул у 2019 та 2021 роках і зараз лідирує у таблиці з відривом у чотири очки. Також у 2019 році клуб виходив до півфіналу Ліги чемпіонів, де драматично поступився Тоттенгему Маурсіо Почеттіно.