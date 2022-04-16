В рамках поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля.

Матч відбудеться 16 квітня на стадіоні Етіхад в Манчестері о 17:30 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна в цій новині пізніше.

Коментарі перед матчем

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола:

"За шість сезонів ми разом пройшли п’ять півфіналів Кубка Англії. Це дивовижно. Минулий сезон був дуже схожий на цей. Сподіваюся, ми зможемо виступити трохи краще, ніж проти Челсі минулого сезону. У нас є шанс вийти у фінал Кубка Англії. Це настільки престижний турнір, що іноді здається, що престижніший за Прем'єр-лігу".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп:

"Ми часто думаємо про ці матчі. Нещодавно ми зіграли 2:2, але впевнений, що мої хлопці можуть зіграти набагато краще. Це кубковий матч, якщо ми знову зіграємо 2:2, то буде додатковий час та пенальті. Це була б шалена розв'язка".