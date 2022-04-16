Англия

Football.ua представляє анонс півфінального матчу Кубка Англії.

У рамках півфінального матчу поточного розіграшу Кубка Англії на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Сіті та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Вемблі.

Манчестер Сіті — Ліверпуль

Субота, 16 квітня, 17:30. Вемблі, Лондон. Головний арбітр — Майкл Олівер. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Останній раз Манчестер Сіті і Ліверпуль зустрічалися у поєдинку, який багато хто ознаменував матчем за чемпіонство поточного сезону АПЛ. Виявити найсильнішого тоді так і не вдалося, проте команди подарували справді неймовірний футбол, логічним завершенням якого став нічийний результат 2:2. Зараз команди Хосепа Гвардіоли та Юргена Клоппа зійдуться в очному протистоянні, в якому точно визначать володаря путівки у фінал Кубка Англії. Іншого виходу немає — хтось із них залишить поле у якості переможця, а хтось — як програвший.

Манчестер Сіті цього тижня, одразу після виснажливого матчу з Ліверпулем в АПЛ, чекав ще один непростий виклик у Лізі чемпіонів. Підопічні Хосепа Гвардіоли вирушили в гості до прагматичного мадридського Атлетіко, де завдяки нульовій нічиїй вони таки пробилися в наступну стадію найпрестижнішого єврокубка. З погляду футболу — далеко не найприємніший матч для перегляду, то ще й він забрав у Манчестер Сіті досить багато фізичних кондицій і навіть "посадив" на травму Кевіна Де Брюйне та Кайла Вокера. Їхня участь у наступній зустрічі з мерсисайдцями перебуває під великим питанням.

Щодо Ліверпуля, то колектив Юргена Клоппа аналогічно провів свій поєдинок у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але ситуація в цьому випадку є досить протилежною. По-перше, суперником "червоних" була лісабонська Бенфіка. По-друге, тренерський штаб Ліверпуля дозволив собі серйозну ротацію і дав відпочити цілій низці ключових виконавців, оскільки результат всього протистояння з португальцями був практично вирішений ще в першій зустрічі на Енфілді.

Зважаючи на те, що Манчестер Сіті перебуває в ненайкращих фізичних кондиціях після двох поспіль виснажливих зустрічей, тоді як у Ліверпулі надали відпочинок ключовим виконавцям, важко не віддати перевагу у майбутній кубковій зустрічі саме команді Клоппа. До того ж, можлива відсутність Де Брюйне є великою втратою для Сіті.

За версією букмекерів, незначним фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,57, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,86. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,47. На прохід Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1,82, а на прохід Ліверпуля — 1,96.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Менді — ...

Під питанням: Де Брюйне, Вокер, Палмер — ...

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