Англия

"Чайки" у другому матчі поспіль стали проблемою для клубу з Північного Лондона — минулого тижня команда Грема Поттера обіграла Арсенал.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем, який веде боротьбу за потрапляння в топ-4 турнірної таблиці за підсумками поточного сезону, приймав на своєму полі Брайтон.

Тиждень тому "чайки" обіграли інший клуб із Північного Лондона, Арсенал, із рахунком 2:1, а цього разу вони стали справжнім випробуванням для підопічних Антоніо Конте.

За весь поєдинок "шпори" завдали всього п'ять ударів по воротах Брайтона, при цьому жоден з них не влучив у площину.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Леонардо Троссард, який вразив ворота Тоттенгема на останніх хвилинах і приніс Брайтон мінімальну перемогу. Інтрига у боротьбі за зону Ліги чемпіонів набирає обертів.

Тоттенгем — Брайтон 0:1

Гол: Троссард, 90

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Девіс – Емерсон, Бентанкур (Вінкс 72), Хойб’єрг, Регілон – Кулусевскі (Моура 64), Кейн, Сон (Бергвейн 88)

Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Кукурелья – Лемпті (Марч 82), Гросс, Біссума, Кайседо (Лаллана 78), Троссард – Мвепу (Велбек 46) – Маккалістер

Попередження: Кулусевскі, Бентанкур, Емерсон – Мвепу, Біссума, Санчес