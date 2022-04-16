"Чайки" у другому матчі поспіль стали проблемою для клубу з Північного Лондона — минулого тижня команда Грема Поттера обіграла Арсенал.
Тоттенгем — Брайтон, Getty images
16 апреля 2022, 16:26
У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем, який веде боротьбу за потрапляння в топ-4 турнірної таблиці за підсумками поточного сезону, приймав на своєму полі Брайтон.
Тиждень тому "чайки" обіграли інший клуб із Північного Лондона, Арсенал, із рахунком 2:1, а цього разу вони стали справжнім випробуванням для підопічних Антоніо Конте.
За весь поєдинок "шпори" завдали всього п'ять ударів по воротах Брайтона, при цьому жоден з них не влучив у площину.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Леонардо Троссард, який вразив ворота Тоттенгема на останніх хвилинах і приніс Брайтон мінімальну перемогу. Інтрига у боротьбі за зону Ліги чемпіонів набирає обертів.
Тоттенгем — Брайтон 0:1
Гол: Троссард, 90
Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Девіс – Емерсон, Бентанкур (Вінкс 72), Хойб’єрг, Регілон – Кулусевскі (Моура 64), Кейн, Сон (Бергвейн 88)
Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Кукурелья – Лемпті (Марч 82), Гросс, Біссума, Кайседо (Лаллана 78), Троссард – Мвепу (Велбек 46) – Маккалістер
Попередження: Кулусевскі, Бентанкур, Емерсон – Мвепу, Біссума, Санчес