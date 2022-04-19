Англия

Football.ua представляє анонс перенесеного матчу 30-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Енфілд.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед



Вівторок, 19 квітня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Мартін Аткінсон. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Ліверпуль продовжує боротьбу на всіх фронтах і теоретично має шанси завоювати требл за підсумками поточного сезону. В АПЛ підопічні Юргена Клоппа відстають від лідируючого Манчестер Сіті всього на одне очко при рівній кількості матчів, у півфіналі Ліги чемпіонів їх чекає зустріч із сенсаційним Вільярреалом, тоді як у фіналі Кубка Англії мерсисайдці зіграють із лондонським Челсі.

Ні для кого не є великим відкриттям те, що "червоні" набрали більш ніж непоганий хід. Так, можливо, за підсумками матчу проти Манчестер Сіті саме в АПЛ, коли фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2, можна було говорити про деяку перевагу "городян" по грі. Але як би там не було, боротьба за чемпіонство Англії триває, причому Ліверпуль бере участь у цій боротьбі без будь-яких кадрових втрат.

А ось справи Манчестер Юнайтед традиційно для цього сезону йдуть далеко не так райдужно. Повільно, але впевнено, "червоні дияволи" йдуть до провалу цієї кампанії, і вже поступово вони можуть готуватися до приходу Еріка Тен Хага на посаду головного тренера замість Ральфа Рангніка, який у свою чергу обійме посаду в керівництві клубу.

Манчестер Юнайтед по-справжньому ризикує залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон, хоча про яку Лігу чемпіонів може йтися мова, якщо навіть проти головного аутсайдера в особі Норвіча у манкуніанців виникають проблеми і врятувати матч вдається виключно за рахунок індивідуальної майстерності Кріштіану Роналду. До речи, про зіркового португальця, далеко не факт, що і він зіграє в майбутній зустрічі через горе у своїй родині. А якщо враховувати й інші кадрові проблеми в команді, то важко повірити, що МЮ зуміє зачепитися хоча б за нічийний результат з Ліверпулем. Тут головне завдання – уникнути розгромної поразки.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 8,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,70.

Орієнтовні склади

Не зіграють: ... — Грінвуд, Кавані, Мактоміней, Фред, Шоу

Під питанням: ... — Варан

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