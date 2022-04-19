Фахівець, вірогідно, переїде до Англії влітку.
Ерік Тен Хаг, Getty Images
19 апреля 2022, 11:54
За повідомленнями журналістів та інсайдерів, саме тренер Аякса Ерік Тен Хаг стане новим коучем МЮ.
У найближчі декілька днів, за версією The Guardian, МЮ оголосить про призначення 52-річного фахівця.
За їх інформацією, контракт з "червоними дияволами" нідерландець підпише на три роки з опцією продовження на сезон, чи одразу на чотири роки.
При цьому МЮ має буде заплатити два мільйони євро Аяксу у якості компенсації та дати Тен Хагу повний кардбланш на трансферному ринку.
Тренер вважає, що більшість трансферів МЮ були провальними та хоче виправити ситуацію, маючи декількох гравців у своєму списку.