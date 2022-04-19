Англия

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

У рамках перенесенного матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Ральф Рангнік вирішив зіграти в три центральні захисники, а також залишив Джейдон Санчо в запасі.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас

Запасні: Орігі, Кейта, Конате, Мілнер, Жота, Гомес, Джонс, Келлехер, Цімікас

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Джонс, Магуайр, Лінделеф – Ван-Бісака, Погба, Матіч, Далот – Еланга, Фернандеш, Рашфорд

Запасні: Байі, Теллес, Санчо, Гарначо, Лінгард, Межбрі, МакТоміней, Хендерсон, Мата

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 19 квітня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.