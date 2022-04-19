Англия

"Червоні" відправили у ворота суперника чотири м'ячі.

У рамках перенесенного матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Підопічні Юргена Клоппа відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині зустрічі зусиллями Діаса, а в середині першого тайму Салах подвоїв перевагу своєї команди.

У другій половині гри Ліверпуль вразив ворота Давіда Де Хеа ще двічі, знявши всі питання переможця.

Нагадаємо, що у першому колі чемпіонату Англії підопічні Юргена Клоппа виграли з рахунком 5:0.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Діас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Тіаго Алькантара (Кейта, 80), Фабіньо – Салах, Мане, Діас (Діогу Жота, 70).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Бісака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Лінделеф, Діогу Далот – Матіч, Погба (Лінгард, 10) – Бруну Фернандеш – Рашфорд, Еланга (Межбрі, 84).