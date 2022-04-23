Англия

Керманич прокоментував прийдешнє дербі проти Евертона.

Ліверпуль у рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги на власному полі буде протистояти Евертону в запеклому регіональному протистоянні.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп прокоментував сподівання власної команди, а також прокоментував слова Гері Невіла про поведінку юного півзахисника Ганнібала Межбрі наприкінці минулого матчу проти Манчестер Юнайтед.

"Не можна вирішувати власні проблеми, завдаючи шкоди іншим гравцям. Він повинен був вибачитися за це, це було б правильно. Я розумію, чому Невіл так сказав. Очевидно, що він бажав побачити якусь агресію від команди, проте є різниця між агресію та гравцями, які луплять суперників по ногах.

Агресія в футболі означає, що гравець готовий нашкодити собі, проте не іншому футболісту. Я не звинувачую Ганнібала. Він вийшов на поле, але гра була досить швидкою, тому він не встигав. Це все зрозумілі речі.

Що стосується нашої гри проти Евертона, то я не можу сказати: "Хочу, щоб суперники зіграли таким чином", і вони зіграли б таким чином. Ліверпуль готовий до будь-якого виклику. Просто потрібно триматися в правилах великої гри.

Я дійсно бажаю Евертону всього найкращого, хочу, щоб вони залишилися в лізі. Обидві команди хочуть здобути три очки — це звична ситуація наприкінці сезону. Подивимося, кому вони дістануться", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Евертон відбудеться 24 квітня, о 18:30 за київським часом.