Англия

Угода французького хавбека з "червоними дияволами" розрахована до літа 2022 року.

Існує ймовірність, що центральний півзахисник Поль Погба вже провів свій останній поєдинок у футболці Манчестер Юнайтед.

У минулому матчі АПЛ проти Ліверпуля француз отримав пошкодження та вибув до кінця сезону, при цьому контракт футболіста з "червоними дияволами" спливає влітку цього року.

Як повідомив головний тренер МЮ Ральф Рангнік, Погба не має наміру продовжувати контракт і, ймовірно, змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.

"За нинішнього стану речей Погба не продовжуватиме свій контракт з Манчестер Юнайтед. Швидше за все, наступного сезону його тут більше не буде", — цитує слова Рангніка журналіст Фабриціо Романо з посиланням на utdreport.

Цього сезону Поль Погба провів за Манчестер Юнайтед 27 матчів, у яких забив один гол і віддав дев'ять асистів.