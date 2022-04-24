Англия

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Челсі у рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Вест Гем.

Челсі — Вест Гем

Неділя, 24 квітня, 16:00. Стадіон Стемфорд Брідж (Лондон). Головний арбітр зустрічі – Майкл Олівер.

Челсі підходить до матчу на третьому рядку турнірної таблиці з 62 набраними балами. Лондонці вже втратили реальні можливості вклинитися у боротьбу між Манчестер Сіті та Ліверпулем, а суперники поступово починають наздоганяти. Проте треба враховувати, що у "синіх" на два матчі менше, ніж у двох найближчих конкурентів.

У минулому турі команда Томаса Тухеля грала проти Арсеналу на своєму полі та поступилася з рахунком 2:4. Тепер "пенсіонерам" необхідно реабілітуватися за ту поразку, адже програш двом принциповим опонентам поспіль буде дуже болісно сприйняти вболівальниками, які й так журяться через виліт з Ліги чемпіонів.

Вест Хем, у свою чергу, намагається застрибнути до зони Ліги Європи. Манчестер Юнайтед поступився Арсеналу у своєму матчі, а тому "молотобійці" можуть скористатися осічкою конкурента. Проте форма Вест Хема викликає багато питань — в останніх п'яти матчах АПЛ лондонці поступилися двічі, раз зіграли внічию і двічі перемогли.

У минулому турі Вест Хем грав проти Бернлі на своєму полі і зміг набрати бал лише завдяки пізньому голу Соучека.

У першому колі "молотобійці" видали розкішний поєдинок і здобули видовищну перемогу з рахунком 3:2, хоч і двічі поступалися в рахунку.

У Вест Хема, як і раніше, проблеми в обороні — будуть відсутні Зума, Діоп і Огбонна. Томас Тухель не зможе розраховувати на Рюдігера, Ковачича, Хадсона-Одої та Чілвелла.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Ковачіч, Чілвелл, Хадсон-Одої, Рюдігер — Зума, Діоп, Огбонна

Під питанням: Барклі, Крістенсен

Цікаві факти:

Челсі не програв у 15 з останніх 16 домашніх матчів проти Вест Гема у всіх змаганнях.

Вест Гем програв останні 3 виїзні матчі (Прем'єр-ліга).

У 5 з останніх 6 ігор Челсі (Прем'єр-ліга) було забито понад 2,5 м'яча.