Англия

До вашої уваги анонс матчу чемпіонату Англії.

В рамках 34-го туру Англійської Прем'єр-Ліги Ліверпуль на своєму полі прийме кризовий Евертон.

Ліверпуль — Евертон

Неділя, 24 квітня, 18:30. Енфілд Роуд, Ліверпуль

Ліверпуль продовжує боротьбу за титул чемпіона Англії та підходить до дербі із Евертоном в дуже добрій формі. Після розгромної перемоги "червоних" над Манчестер Юнайтед команда Юргена Клоппа зустрінеться з сусідами по місту, які за певних обставин можуть взагалі відправитись до Чемпіоншипу.

Ліверпуль не програє в АПЛ вже 13 матчів, пропустивши за цей час лише сім м'ячів. Евертон натомість продовжує ліхорадити і після перемоги над МЮ "іриски" лише на останніх секундах матчу врятувались від поразки Лестеру — допоміг Рішарлісон.

Клопп цілком може вдатись до ротації, адже попереду важливі матчі проти Тоттенгему та Челсі. Евертону в цьому матчі не допоможе Калверт-Льюін, який отримав травму. З огляду на ситуацію в команді Лампарда, навіть при поглибленій ротації Ліверпуль навряд-чи буде мати проблеми в матчі з принциповим суперником.

Статистика особистих зустрічей, натомість, не віддає переваги комусь із суперників — за останні п'ять матчів Ліверпуль двічі обіграв свого суперника, поступившись один раз, та ще два матчі команди звели до нічиї.

Не зіграють: Калверт-Льюін, Таусенд, Гомеш, Девіс, Ван де Бек.

Під питанням: Фірміно.