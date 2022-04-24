Англия

Підопічні Юргена Клоппа продовжують переслідувати Сіті у чемпіонських перегонах, а "іриски" опустилися в зону вильоту.

В рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі принципового теріторіального суперника в особі Евертона.

Підопічні Юргена Клоппа відправили у ворота "ірисок" два м'ячі, що виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.

Спочатку Ендрю Робертсон на 62-й хвилині відкрив рахунок, а потім на 84-й хвилині Дивок Оріги, який вийшов на заміну, відгукнувся на феноменальний асист Луїса Діаса і закріпив успіх Ліверпуля.

Таким чином, "червоні", як і раніше, продовжують відставати від лідируючого в таблиці Манчестер Сіті на одне очко, а ось Евертон опустився в зону вильоту, маючи один матч у запасі порівняно з Бернлі та два очки відставання.

Ліверпуль — Евертон 2:0

Голи: Робертсон, 62, Орігі, 84

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертосн — Кейта (Орігі 60), Фабіньо, Тьяго — Салах, Мане (Діас 60), Жота (Хендерсон 82)

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Холгейт, Коулмен — Івобі, Аллан (Аллі 73), Дукуре — Гордон, Рішарлісон, Грей (Рондон 78)

Попередження: Мане, Александер-Арнольд – Гордон, Дукуре, Аллан, Аллі, Рішарлісон