Англия

Претендент на чемпіонський титул поточного сезону шукає нове джерело прибутку.

Наприкінці наступного сезону англійський Ліверпуль може завершити відносини з компанією Standard Chartered, якщо сторонам не вдасться домовитися щодо продовження діючого контракту на більш тривалий термін.

Згідно актуальних умов, "червоні" отримують 40 млн фунтів стерлінгів на рік, проте хоче збільшити власні прибутки до позначки в 70 млн вже найближчим часом.

Така пропозиція є доволі складною для виконання збоку поточного спонсору одного з провідних колективів країни, через що керівництво Ліверпуля вже розпочало пошуки можливих варіантів для підписання нової угоди.

Як повідомляє The Athletic, ідеться про певні компанії з криптовалютного сектору, у тому числі — неназвані платформу для купівлі та продажу цифрової валюти та платформу блокчейну.

Якщо сторонам вдасться досягти домовленості, Ліверпуль стане першим клубом в АПЛ, якому вдасться підписати контракт із подібним брендом у якості титульного спонсора.

Варто зауважити, що раніше "червоні" випустили спеціальну колекцію NFT-токенів "LFC Heroes Club" у вигляді анімованих цифрових ілюстрації 23 гравців команди.