Англия

Football.ua представляє анонс матчу 37-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Челсі, яке пройде на стадіоні Олд Трафорд.

Манчестер Юнайтед — Челсі



Четвер, 28 квітня, 21:45. Олд Траффорд, Манчестер. Головний арбітр — Майк Дін. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Через поразку від лондонського Арсеналу у своєму останньому матчі Манчестер Юнайтед фактично вибув із боротьби за зону Ліги чемпіонів. І ні, суто математичні шанси у "червоних дияволів" фінішувати в топ-4 турнірної таблиці АПЛ за підсумками сезону ще залишаються, але, враховуючи відрив конкурентів і вкрай посередню гру манкуніанців, віриться в їхній підсумковий успіх з великими труднощами.

Тимчасове призначення Ральфа Рангника не принесло команді якихось помітних успіхів як у ігровому плані, так і в плані результатів. Манчестер Юнайтед, як і раніше, відчуває величезні проблеми в позиційній грі, а "перформанси" лінії оборони "червоних дияволів" заслуговують на окрему увагу. Напевно, "винний" у всьому як завжди Гаррі Магуайр, навіть якщо капітан МЮ виявляється поза складом, як це сталося в останній зустрічі з Арсеналом... Очевидно, що проблема має більш системний характер, ніж індивідуальний.

Щодо Челсі, то підопічні Томаса Тухеля вже практично виконали своє мінімальне завдання на нинішній сезон Прем'єр-ліги. Звичайно, спочатку "синіх" багато хто вважав чи не головним претендентом на "золото", але дистанція показала, що Манчестер Сіті та Ліверпуль поки що знаходяться трохи на іншому рівні. Втім, не забуваймо, що Челсі ще має можливість завершити сезон із виграним трофеєм, адже в травні лондонцям доведеться зіграти у фіналі Кубка Англії проти Ліверпуля.

У своєму останньому поєдинку АПЛ футболісти Челсі здобули мінімальну перемогу над Вест Гемом. Незважаючи на помітну перевагу у володінні м'ячем та кількості створених моментів, далася ця перемога підопічним Тухеля дуже непросто. Іноді ми спостерігаємо помітні проблеми Челсі у реалізації моментів, хоч і оборона лондонців не завжди відрізняється надійністю, що наочно було продемонстровано проти того самого Арсеналу. Але, незважаючи на це, нинішній Челсі проти сьогоднішнього Юнайтед має набирати впевнені три очки та зі спокійною душею завершувати сезон у АПЛ, особливо не боячись за місце у топ-4.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,29, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,29. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Грінвуд, Кавані, Шоу, Погба, Санчо, Фред, Магуайр — Ковачич, Хадсон-Одої, Чілвелл

Під питанням: ... — Джеймс, Крістенсен, Рюдігер

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