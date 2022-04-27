Англия

Футболісти не допоможуть МЮ у найближчій зустрічі.

В рамках 37 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийме лондонський Челсі.

Як повідомляє The Athletic, захисник Гаррі Магуайр та вінгер Джейдон Санчо не зможуть зіграти у цій грі.

Магуайр наразі відновлюється після пошкодження коліна. Джейдон Санчо захворів на тонзиліт та не тренувався.

Також у МЮ є ряд гравців, які досі перебувають у лазареті: Люк Шоу, Поль Погба, Едінсон Кавані та Фред. Вони також не доступні для Ральфа Рангніка.

Поєдинок Манчестер Юнайтед — Челсі відбудеться у четвер, 28 квітня, та розпочнеться о 21:45 за київським часом.