Англия

Німецький тренер продовжить працювати із мерсисайдцями.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поставив підпис під новим контрактом із клубом, повідомляє офіційний сайт "червоних".

Ліверпуль не розголошує термін продовження угоди, лише стверджує, що тренер залишиться в команді після 2024 року, коли мала закінчитися попередня домовленість.

Помічники Пепейн Ліндерс та Петер Кравіц також продовжили контракти, підтверджуючи свою відданість проекту, який розпочався з призначення німця у жовтні 2015 року.

Нагадаємо, раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо перемовин по контракту з форвардом команди Мохамедом Салахом.