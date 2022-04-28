Німецький тренер продовжить працювати із мерсисайдцями.
Юрген Клопп, getty images
28 апреля 2022, 19:20
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поставив підпис під новим контрактом із клубом, повідомляє офіційний сайт "червоних".
Ліверпуль не розголошує термін продовження угоди, лише стверджує, що тренер залишиться в команді після 2024 року, коли мала закінчитися попередня домовленість.
Помічники Пепейн Ліндерс та Петер Кравіц також продовжили контракти, підтверджуючи свою відданість проекту, який розпочався з призначення німця у жовтні 2015 року.
Нагадаємо, раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо перемовин по контракту з форвардом команди Мохамедом Салахом.